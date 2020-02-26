В Італії повідомили про 400 інфікованих коронавірусом

В Італії кількість випадків зараження коронавірусом, станом на вечір 26 лютого, зросла до 400 осіб. Про це повідомив голова служби цивільної оборони Анджело Бореллі, передає CNN.

Також повідомляється про 12 летальних випадків внаслідок коронавірусу.

Найбільше постраждали область Ломбардія (258 випадків, дев'ять померлих), Венето (71 випадок, двоє померли), Емілія-Романія (47 випадків, один померлий)

Раніше повідомлялося про 374 осіб, які заразилися коронавірусом в Італії.

Зазначимо, найбільша кількість випадків коронавіруса у Європі зафіксовано в Італії. У країні також зафіксовано 11 смертей.

Крім того, влада Італії закрили на карантин десять міст у північному регіоні Ломбардія.

Раніше прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що неправильне управління лікарнею в північній Італії сприяло поширенню нового коронавірусу COVID-19 у країні.

Також повідомлялося, що Європейський парламент закликав співробітників, які відвідували італійські регіони Ломбардія, П'ємонт, Емілія-Романія і Венето, де почалося поширення коронавірусу, а також такі країни, як Китай, Сінгапур чи Південну Корею не приходити в парламент і працювати з дому.