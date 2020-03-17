В Италии произошло землетрясение

Сегодня ночью, 17 марта, на юге Италии в области Калабрия произошло землетрясение магнитудой 3,9. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Аnsa.

Как сообщается, землетрясение было не сильным и произошло около 2:00 ночи, его эпицентр находился в Тирренском море возле западного побережья Калабрии на глубине 33 километра от земной поверхности.

Сейсмологи зафиксировали более десяти подземных толчков. Землетрясение было ощутимо в разных населенных пунктах, в том числе, в крупных городах Козенца, Катандзаро и Реджо-ди-Калабрия.

Напомним, на востоке Турции были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,0. Специалисты установили, что его очаг располагался на глубине 10 км.

Также, утром 23 февраля вблизи турецко-иранской границы произошло землетрясение магнитудой 5,7. Подземные толчки были зафиксированы в 9:22 по местному времени в иранском городе Хой. В результате землетрясения погибли 9 человек и 104 пострадали.

РБК-Украина писало, что 19 февраля в турецкой провинции Маниса произошло 2 землетрясения магнитудой 4,2 и 5,2. Подземные толчки были зафиксированы в уезде Киркагач. Очаг землетрясения залегал на глубине 7 километров. Тогда никто не пострадал.