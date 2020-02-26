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В Турции произошло новое землетрясение

Новости » В мире     26.02.2020 - 04:20
В Турции произошло новое землетрясение
Иллюстративное фото (flickr.com/matthileo)

Землетрясение произошло в 40 км к востоку от города Малатья

На востоке Турции были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,0. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Землетрясение произошло около 23.00 по местному времени (01.00 по Киеву) в 40 км к востоку от города Малатья. Специалисты установили, что его очаг располагался на глубине 10 км.

Данных о жертвах и разрушениях пока не было.

Напомним, утром 23 февраля вблизи турецко-иранской границы произошло землетрясение магнитудой 5,7. Подземные толчки были зафиксированы в 9:22 по местному времени в иранском городе Хой. В результате землетрясения погибло 9 человек и 104 пострадали.

Также РБК-Украина писало, что 19 февраля в турецкой провинции Маниса произошли 2 землетрясения магнитудой 4,2 и 5,2. Подземные толчки были зафиксированы в уезде Киркагач. Очаг землетрясения залегал на глубине 7 километров. Тогда никто не пострадал.

Кроме того, недавно в Турции было мощное землетрясение, которое унесло жизни 38 человек. После землетрясения были зафиксированы 228 афтершоков магнитудой 4,0 и выше.

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