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В Турции произошло двойное землетрясение

Новости » Происшествия     19.02.2020 - 08:31
В Турции произошло двойное землетрясение
Иллюстративное фото (statik4.msc-csem.org)

Очаг одного из землетрясений залегал на глубине 7 километров

В турецкой провинции Маниса произошли землетрясения магнитудой 4,2 и 5,2. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Anadolu.

В Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции заявили, что подземные толчки зафиксированы в уезде Киркагач. Очаг землетрясения залегал на глубине 7 километров.

Напомним, недавно в Турции было мощное землетрясение, которое унесло жизни 38 человек. По данным Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции после землетрясения было зафиксировано 228 афтершоков магнитудой 4,0 и выше.

Как уточнялось, 24 января на востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 6,8. Так, землетрясение магнитудой 6,8 произошло в городе Сивридж. Землетрясение было зафиксировано на глубине 10 километров над землей. Оно ощущалось в соседних провинциях, Диярбакыре, Адиямани и Самсуне. Подземные толчки ощущались также в Израиле, Ираке и Сирии.

Кроме этого 20 января сильное землетрясение произошло в Индонезии. Землетрясение силой 6,6 балла по шкале Рихтера произошло в индонезийской провинции Северный Сулавеси. Отмечается, что предупреждение о цунами не поступало

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