В Італії стався землетрус

Сьогодні вночі, 17 березня, на півдні Італії в області Калабрія стався землетрус магнітудою 3,9. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Аnsa.

Як повідомляється, землетрус був не великий та стався близько 2:00 ночі, його епіцентр знаходився в Тірренському морі поблизу західного узбережжя Калабрії на глибині 33 кілометри від земної поверхні.

Сейсмологи зафіксували більше десяти підземних поштовхів. Землетрус був відчутний в різних населених пунктах, в тому числі, у великих містах Козенца, Катандзаро і Реджо-ді-Калабрія.

Нагадаємо, на сході Туреччини були зафіксовані підземні поштовхи магнітудою 5,0. Фахівці встановили, що його осередок розташовувався на глибині 10 км.

Також, вранці 23 лютого поблизу турецько-іранського кордону стався землетрус магнітудою 5,7. Підземні поштовхи були зафіксовані о 9:22 за місцевим часом в іранському місті Хой. В результаті землетрусу загинуло 9 осіб і 104 постраждали.

Також РБК-Україна писало, що 19 лютого у турецькій провінції Маніса відбулися 2 землетрусу магнітудою 4,2 і 5,2. Підземні поштовхи були зафіксовані в повіті Киркагач. Осередок землетрусу залягав на глибині 7 кілометрів. Тоді ніхто не постраждав.