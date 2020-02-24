Число пострадавших в результате землетрясения на границе Турции и Ирана возросло

Фото: землетрясение в Турции (twitter.com / NIN24x7News)

В результате землетрясения пострадали 104 человека

В результате землетрясения на турецко-иранской границе пострадали 104 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство IRNA.

Также сообщается, что в 43 населенных пунктах округов Хой и Сельмас были полностью или частично разрушены жилые дома.

"Окончательное число пострадавших в двух вчерашних землетрясениях в этом округе достигло 104 человек", - заявил главы медицинского института в Хое.

Кроме того, сообщается, что землетрясение привело к отключению сетей связи, а также серьезному повреждению телекоммуникационной инфраструктуры.

Напомним, утром 23 февраля вблизи турецко-иранской границы произошло землетрясение магнитудой 5,7 балла. Подземные толчки были зафиксированы в 9:22 по местному времени в иранском городе Хой. Изначально было известно о как минимум 7 погибших и 5 пострадавших.

Кроме того, 19 февраля в турецкой провинции Маниса произошли 2 землетрясения магнитудой 4,2 и 5,2 балла. Подземные толчки были зафиксированы в уезде Киркагач. Очаг землетрясения залегал на глубине 7 километров. Тогда никто не пострадал.