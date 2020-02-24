ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Число пострадавших в результате землетрясения на границе Турции и Ирана возросло

Новости » Происшествия     24.02.2020 - 14:33
Число пострадавших в результате землетрясения на границе Турции и Ирана возросло
Фото: землетрясение в Турции (twitter.com / NIN24x7News)

В результате землетрясения пострадали 104 человека

В результате землетрясения на турецко-иранской границе пострадали 104 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство IRNA.

Также сообщается, что в 43 населенных пунктах округов Хой и Сельмас были полностью или частично разрушены жилые дома.

"Окончательное число пострадавших в двух вчерашних землетрясениях в этом округе достигло 104 человек", - заявил главы медицинского института в Хое.

Кроме того, сообщается, что землетрясение привело к отключению сетей связи, а также серьезному повреждению телекоммуникационной инфраструктуры.

Напомним, утром 23 февраля вблизи турецко-иранской границы произошло землетрясение магнитудой 5,7 балла. Подземные толчки были зафиксированы в 9:22 по местному времени в иранском городе Хой. Изначально было известно о как минимум 7 погибших и 5 пострадавших.

Кроме того, 19 февраля в турецкой провинции Маниса произошли 2 землетрясения магнитудой 4,2 и 5,2 балла. Подземные толчки были зафиксированы в уезде Киркагач. Очаг землетрясения залегал на глубине 7 километров. Тогда никто не пострадал.

Число жертв коронавируса в Иране достигло 50 Армения перекрывает границу с Ираном из-за коронавируса
Новости Украины Иранземлетрясение
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь