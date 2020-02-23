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На границе Турции и Ирана произошло сильное землетрясение, есть жертвы

Новости » Происшествия     23.02.2020 - 11:28
На границе Турции и Ирана произошло сильное землетрясение, есть жертвы
Фото: землетрясение в Турции (twitter.com / NIN24x7News)

Среди погибших 3 ребенка

На турецко-иранской границе утром воскресенья, 23 февраля, произошло мощное землетрясение, которое вызвало разрушения и гибель людей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Агентство "Анадолу" .

По словам министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу, в результате подземных толчков в селе Озпынар произошли многочисленные разрушения. Под завалами находятся люди.

Сейчас известно о как минимум 7 погибших, среди них трое детей. Пятеро жителей получили ранения и были госпитализированы.

"Сотрудники AFAD прибыли в село Озпынар в провинции Ван. Под завалами находятся люди. Пятеро раненых доставлены в больницу. Поисково-спасательные работы продолжаются", - заявил Сойлу.

Отмечается, что землетрясение магнитудой 5,7 балла произошло на территории Ирана. Подземные толчки были зафиксированы в 9:22 по местному времени в городе Хой провинции Западный Азербайджан.

Напомним, ранее сообщалось, что 19 февраля в турецкой провинции Маниса произошли землетрясения магнитудой 4,2 и 5,2 балла. Подземные толчки были зафиксированы в уезде Киркагач. Очаг землетрясения залегал на глубине 7 километров.

Кроме того, недавно в Турции было мощное землетрясение, которое унесло жизни 38 человек. После землетрясения были зафиксированы 228 афтершоков магнитудой 4,0 и выше.

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