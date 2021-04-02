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В Италии посчитали российских шпионов: ими оказались треть дипмиссии

Новина українською → Рим, Пятница 02 апреля 2021 15:54
В Италии посчитали российских шпионов: ими оказались треть дипмиссии Фото: итальянские полицейские (facebook.comcarabinieri.it)
Автор: РБК-Украина

В Италии аккредитовано не менее 80 сотрудников российского посольства, которые работают на ГРУ, ФСБ и Службу внешней разведки. Это треть диппредставительства РФ.

Об этом сообщает La Repubblica со ссылкой на итальянскую контрразведку Aisi.

По данным итальянских контрразведчиков, по меньшей мере 80 российских дипломатов занимаются шпионажем в Италии. Представители дипмиссии вербуют новых агентов, собирают для ГРУ, ФСБ и Службы внешней разведки РФ секретную информацию, а также создают и контролируют сеть осведомителей.

Напомним, 31 марта министерство иностранных дел Италии вызвало российского посла Сергея Разова после задержания двух человек по обвинению в шпионаже в пользу Российской Федерации. Среди задержанных офицер российского посольства. Глава итальянского дипведомства Луиджи Ди Майо вручил российскому дипломату решительный протест и сообщил о немедленном выдворении из страны двух российских шпионов.

Двое дипломатов России, завербовавших итальянца, Алексей Немудров и Дмитрий Остроухов уже улетели в Москву. Они получили приказ о депортации и смогли избежать ареста благодаря дипломатическому иммунитету.

Отметим, 30 марта в Риме задержали российского офицера при посольстве РФ и офицера ВМФ Италии Вальтера Биото по обвинению в шпионаже. Задержание произошло после того, как итальянский офицер передал россиянину секретную информацию. В телефоне итальянца контрразведчики обнаружили около 200 снимков секретных документов, часть из которых квалифицировали как "секреты НАТО".

В марте нескольких лиц по подозрению в шпионаже в пользу России задержали в Болгарии. Задержанные не были российскими гражданами.

РБК-Украина ранее писало, что в августе прошлого года Австрия впервые в истории выслала российского дипломата из-за шпионского скандала.

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