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В Италии двух человек обвинили в шпионаже в пользу России

Новина українською → Рим, Среда 31 марта 2021 10:42
В Италии двух человек обвинили в шпионаже в пользу России Фото: задержанными оказались офицеры ВМФ Италии и российского посольства (GettyImages)
Автор: Игорь Литвиненко

В Италии обвиняют офицера российского посольства и офицера Военно-морского флота Италии в шпионаже в пользу России. Их арестовали.

Об этом сообщает Il Messaggero.

Российского офицера, аккредитованного при российском посольстве, и капитана ВМФ Италии задержали 30 марта в Риме. Их обвиняют в шпионаже и разглашении тайны государственной безопасности.

"Операция состоялась во время тайной встречи между ними сразу после передачи секретной документации итальянским офицером в обмен на денежную сумму. По завершении официальных процедур офицер был арестован, в то время как положение иностранного гражданина все еще рассматривается в связи с его дипломатическим статусом", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно нескольких человек по подозрению в шпионаже в пользу России задержали в Болгарии. Задержанные не являлись россиянами.

Также сообщалось, что Швеция разоблачила шпиона, который передавал России сведения о Volvo и Scania.

Кроме этого РБК-Украина писало, что в августе прошлого года Австрия впервые в истории выслала российского дипломата из-за шпионского скандала.

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