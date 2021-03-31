В Италии двух человек обвинили в шпионаже в пользу России
В Италии обвиняют офицера российского посольства и офицера Военно-морского флота Италии в шпионаже в пользу России. Их арестовали.
Об этом сообщает Il Messaggero.
Российского офицера, аккредитованного при российском посольстве, и капитана ВМФ Италии задержали 30 марта в Риме. Их обвиняют в шпионаже и разглашении тайны государственной безопасности.
"Операция состоялась во время тайной встречи между ними сразу после передачи секретной документации итальянским офицером в обмен на денежную сумму. По завершении официальных процедур офицер был арестован, в то время как положение иностранного гражданина все еще рассматривается в связи с его дипломатическим статусом", - говорится в сообщении.
Напомним, недавно нескольких человек по подозрению в шпионаже в пользу России задержали в Болгарии. Задержанные не являлись россиянами.
Также сообщалось, что Швеция разоблачила шпиона, который передавал России сведения о Volvo и Scania.
Кроме этого РБК-Украина писало, что в августе прошлого года Австрия впервые в истории выслала российского дипломата из-за шпионского скандала.