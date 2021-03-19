В Болгарии задержали нескольких предполагаемых шпионов РФ

В Софии (Болгария) в ходе секретной операции правоохранители задержали нескольких человек, которых подозревают в шпионаже в пользу России. По предварительной информации, задержанные не являются россиянами.

Как сообщается, операцию по задержанию подозреваемых провели сотрудники Главной прокуратуры, Государственного агентства национальной безопасности и Министерства внутренних дел. Обыски прошли по нескольким адресам в южных районах Софии и в районах в направлении Перника.

Отмечается, что некоторые из задержанных являются действующими болгарскими госслужащими, которые имели доступ к важной для страны секретной информации. Информации о количестве задержанных нет.