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В Болгарии задержали нескольких предполагаемых шпионов РФ

Новина українською → София, Пятница 19 марта 2021 10:48
В Болгарии задержали нескольких предполагаемых шпионов РФ Фото: полиция Болгарии (GettyImages)
Автор: Андрей Козловский

В Софии (Болгария) в ходе секретной операции правоохранители задержали нескольких человек, которых подозревают в шпионаже в пользу России. По предварительной информации, задержанные не являются россиянами.

Об этом сообщает News.bg.

Как сообщается, операцию по задержанию подозреваемых провели сотрудники Главной прокуратуры, Государственного агентства национальной безопасности и Министерства внутренних дел. Обыски прошли по нескольким адресам в южных районах Софии и в районах в направлении Перника.

Отмечается, что некоторые из задержанных являются действующими болгарскими госслужащими, которые имели доступ к важной для страны секретной информации. Информации о количестве задержанных нет.

Напомним, ранее прокуратура Болгарии обвинила двух российских дипломатов в шпионаже. Они собирали информацию относительно планов модернизации болгарской армии и поддержки технической пригодности Вооруженных сил Болгарии.

Также РБК-Украина писало, что в августе Австрия впервые в истории выслала российского дипломата из-за шпионского скандала.

Кроме того, в Швеции предъявили 47-летнему гражданину страны обвинения в шпионаже в пользу России. Правоохранители считают, что мужчина собирал и передавал информацию российскому дипломату за денежное вознаграждение.

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