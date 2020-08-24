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Австрия впервые выслала российского дипломата, Россия ответила тем же

Вена, Понедельник 24 августа 2020 17:24
Австрия впервые выслала российского дипломата, Россия ответила тем же
Фото: флаг Австрии (flickr.com/oinopion)
Автор: Дмитрий Левицкий

Российский дипломат должен покинуть страну до 1 сентября

Австрия впервые в истории объявила "персона нон-грата" российского дипломата. Он должен покинуть территорию Австрии до 1 сентября.

Об этом сообщает австрийское агентство Kronen Zeitung.

Российского дипломата подозревают в промышленном шпионаже в высокотехнологичной компании, которое длилось годами. Дипломат шпионил при поддержке гражданина Австрии.

После этого, Министерство иностранных дел России вызвало посла Австрии в Москве и выразило ему решительный протест в связи с решением Вены об отзыве аккредитации у российского дипломата.

В ответ МИД РФ объявил австрийского посла "персона нон-грата" в России.

Напомним, российского дипломата выслала Норвегия; дипломата подозревают в сотрудничестве со шпионом, которого норвежские правоохранители недавно задержали.

Также решили выслать российских дипломатов власти Словакии; этих дипломатов подозревают в шпионаже в пользу Российской Федерации.

Высылку российских дипломатов из Словакии поддержали в Соединенных Штатах Америки.

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