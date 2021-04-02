В Італії порахували російських шпигунів: ними виявились третину дипмісії

В Італії акредитовано не менш 80 співробітників російського посольства, які працюють на ГРУ, ФСБ та Служби зовнішньої розвідки . Це третина диппредставництва РФ.

Про це повідомляє La Repubblica з посиланням на італійську контррозвідку Aisi .

Нагадаємо, 31 березня міністерство закордонних справ Італії викликав російського посла Сергія Разова після затримання двох осіб за звинуваченням у шпигунстві на користь Російської Федерації . Серед затриманих офіцер російського посольства. Глава італійського дипвідомства Луїджі Ді Майо вручив російському дипломату рішучий протест і повідомив про негайне видворення з країни двох російських шпигунів.

За даними італійських контррозвідників, щонайменше 80 російських дипломатів займаються шпигунством в Італії. Представники дипмісії вербують нових агентів, збирають для ГРУ, ФСБ та Служби зовнішньої розвідки РФ секретну інформацію, а також створюють і контролюють мережу інформаторів.

Двоє дипломатів Росії, завербовавших італійця, Олексій Немудров і Дмитро Остроухов вже відлетіли до Москви. Вони отримали наказ про депортацію і змогли уникнути арешту завдяки дипломатичного імунітету.

Відзначимо, 30 березня в Римі затримали російського офіцера при посольстві РФ і офіцера ВМФ Італії Вальтера Биото за звинуваченням у шпигунстві. Затримання відбулося після того, як італійський офіцер передав росіянину секретну інформацію. У телефоні італійця контррозвідники виявили близько 200 знімків секретних документів, частина з яких кваліфікували як "секрети НАТО".

У березні кількох осіб за підозрою в шпигунстві на користь Росії затримали в Болгарії. Затримані не були російськими громадянами.

РБК-Україна раніше писало, що в серпні минулого року Австрія вперше в історії вислала російського дипломата з-за шпигунського скандалу.