В Италии назначили досрочные выборы в парламент: когда они пройдут

Президент Италии Серджио Матарелла подписал указ о проведении досрочных выборов в парламент 25 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президентского Квиринальского дворца.

Кроме того, президент определил дату первого заседания новых Палат. Оно пройдет 13 октября.

Напомним, сегодня итальянский премьер-министр Марио Драги снова подал в отставку, и на этот раз президент ее принял.

До этого Сенат выразил доверие Драги, однако премьер считает, что необходимо перезапустить правительство.

После отставки Драги Матарелла распустил парламент.