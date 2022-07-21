RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Італії призначили дострокові вибори до парламенту: коли вони пройдуть

Фото: президент Італії Серджо Маттарелла (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент Італії Серджіо Матарелла підписав указ про проведення дострокових виборів до парламенту 25 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президентського Квірінальського палацу.

Крім того, президент визначив дату першого засідання нових Палат. Воно пройде 13 жовтня.

Нагадаємо, сьогодні італійський прем'єр-міністр Маріо Драгі знову подав у відставку, і цього разу президент її прийняв.

До цього Сенат висловив довіру Драгі, однак прем'єр вважає, що необхідно перезапустити уряд.

Після відставки Драгі Матарелла розпустив парламент.

Читайте РБК-Україна в Google News
Італія