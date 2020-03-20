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В Італії число жертв коронавірусу за добу перевищило 600

Новини » Коронавірус     20.03.2020 - 19:30
В Італії число жертв коронавірусу за добу перевищило 600
Ілюстративне фото (flickr)

За добу від вірусу померли 627 осіб

В Італії за добу від коронавірусу COVID-19 померли 627 осіб, що є новим рекордом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Наголошується, що раніше рекордна кількість смертей за добу від вірусу було зафіксовано в Китаї.

За станом на 20 березня, в Італії від коронавіруса померли 4032 людини. До п'ятниці в Італії раніше не реєструвалося понад 475 смертей за один день, в той час як у Китаї, де різко припинилося поширення інфекції, ніколи не фіксувалося понад 150.

За даними Агентства цивільного захисту, загальна кількість випадків зараження в Італії зросла до 47421.

Найбільш постраждалий північний регіон Ломбардія як і раніше знаходиться в критичній ситуації: 2549 людей загинули і заражені 22 264 людини.

Нагадаємо, за минулу добу в Італії від коронавірусу померли ще 427 осіб. Кількість летальних випадків в країні зросло до 3405, загальна кількість інфікованих COVID-19 в Італії досягло 41 035 осіб.

Раніше прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що карантин в країні, який оголосили до 3 квітня, повинен бути продовжений через триваючу пандемію коронавірусу.

Крім того, смертність від коронавірусу в Італії в 8 разів вище, ніж в Китаї.

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