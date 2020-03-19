В Италии от коронавируса умерли еще 427 человек

Фото: Дональд Трамп (flickr.com hospitalclinic)

Количество летальных случаев в стране выросло до 3405 человек

За прошлые сутки в Италии от коронавируса скончались 427 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA.

По словам главы департамента гражданской обороны Анджело Борелли, количество летальных случаев в стране выросло до 3405 человек. Также на 4 480 человек увеличилось число зараженных коронавирусом в стране. Общее количество инфицированных COVID-19 в Италии достигло 41 035 человек.

Борелли добавил, что сегодня 2 498 пациентов были госпитализированы в реанимацию, это на 241 больше, чем вчера. Из них чуть больше тысячи находятся в Ломбардии - эпицентре вспышки коронавируса в Италии.

Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что карантин в стране, который объявили до 3 апреля, должен быть продлен из-за продолжающейся пандемии коронавируса.

Также РБК-Украина сообщало, что смертность от коронавируса в Италии в 8 раз выше, чем в Китае.