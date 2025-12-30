ISW не нашел доказательств атаки дронов на резиденцию Путина

Аналитики Института изучения войны (ISW) не нашли никаких доказательств в подтверждение заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова о якобы атаке украинских дронов на резиденцию российского диктатора Владимира Путина.

Как сообщает РБК-Украина , об этом говорится в отчете Института изучения войны.

В отчете отмечается, что подтвержденные украинские удары по территории России обычно сопровождаются доказательствами из открытых источников. Речь идет, в частности, о геолоцированных видео, работе российской противовоздушной обороны, взрывах, пожарах, клубах дыма вблизи целей, а также сообщениях местных властей и российских СМИ.

Впрочем, на этот раз аналитики ISW не зафиксировали никаких видеозаписей или сообщений от местных или региональных источников, которые бы подтверждали заявление Лаврова об "украинской атаке" вблизи резиденции Путина на Валдае.

Кроме того, в ISW обратили внимание на противоречия в заявлениях российской стороны. Так, Лавров утверждал, что над Новгородской областью якобы было сбито 89 украинских дронов, тогда как Министерство обороны РФ сообщало лишь о 47 беспилотниках в ночь с 28 на 29 декабря. Такие расхождения, по оценке аналитиков, дополнительно подрывают достоверность заявлений главы МИД России.

В ISW напомнили, что ранее украинские силы наносили удары по военным целям в Новгородской области, и эти атаки сопровождались убедительными доказательствами из открытых источников. Однако на этот раз Кремль не предоставил никаких подтверждений своих утверждений.

Также российское независимое издание SOTA сообщило, что жители Валдая не слышали работы ПВО в ночь, когда, по версии Кремля, российские силы якобы отражали массированную атаку украинских беспилотников.