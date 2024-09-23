В ISW розповіли, як знищення складів біля Торопця вплине на армію РФ

Аналітики підтвердили інформацію розвідки Естонії про те, що знищення складу в Торопці вплине на операції Росії у найближчі кілька місяців.

Водночас, зазначили в ISW, незрозуміло чи вміщували знищені на складі 30 тисяч тонн вибухівки як ракети, так і артилерійські боєприпаси. Натомість аналітики переконані, що атака знищила суттєві запаси матеріальних засобів росіян.

За оцінками аналітиків Інституту, подальші українські удари по тилових російських об'єктах матеріально-технічного забезпечення на території Росії, призведуть до посилення оперативного тиску на військових агресора.

"Зокрема, ліквідація арсеналів змусить російське військове командування реорганізувати і розосередити системи підтримки і матеріально-технічного забезпечення на території Росії для пом'якшення наслідків таких ударів", - йдеться у звіті ISW.