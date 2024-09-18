Наслідки видно з космосу: що відомо про удар по складу з ракетами у Тверській області

У ніч на 18 вересня Сили оборони України атакували великий склад з боєприпасами та ракетами у Торопці Тверської області Росії. Наслідки атаки українських захисників були помітні навіть з космосу.

Що відомо про удар по складу російської армії у Тверській області - у матеріалі РБК-Україна нижче.

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Подробиці атаки

Цієї ночі у мережі заявили про вибухи у Тверській області. Росіяни відразу заявили про атаку дронів на населений пункт Торопець.

Губернатор Тверської області Ігор Руденя в Telegram заявили, що нібито спалахнула пожежа після падіння уламків збитих дронів. Він також повідомив про "часткову евакуацію населення з території, де веде роботу ППО та локалізується пожежа".

По опублікованих у мережі кадрам відразу стало зрозуміло, що виникла потужна пожежа, яка супроводжувалася сильним задимленням та детонацією.

Російські Telegram-канали згодом повідомили, що був атакований 107 арсенал ГРАУ (головного ракетно-артилерійського управління Міністерства оборони РФ), де зберігалися артилерійські боєприпаси та ракети.

У Міністерстві оборони РФ стверджують, що за ніч нібито знищили 54 дрони, але про роботу ППО у Тверській області у звіті росіян не йшлося.

Як повідомили джерела РБК-Україна, атака на склад була спецоперацією українських захисників, у якій взяли участь СБУ, ГУР та ССО. Підтверджено, що під удар потрапив склад ракетно-артилерійського управління, де росіяни зберігали ракети для оперативно-тактичних комплексів "Іскандер", балістичні ракети KN23, ракети для тактичних ракетних комплексів "Точка-У", КАБи, С-300 та артилерійські боєприпаси.

За даними джерел, було задіяно більше сотні ударних безпілотників. Відстань від українського кордону до цілі становить близько 500 км.

Що відомо про атакований склад

Варто зазначити, що місто Торопець знаходиться за 263 км на захід від Твері і є районним центром. Станом на 2015 рік там проживало близько 12 тисяч людей.

У Торопці знаходиться військова частина 54169 та військова частина 11777 (колишня 55443) - 107 арсенал ГРАУ (головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ).

Про те, що в Торопці будується арсенал для зберігання ракет та інших боєприпасів, у 2015 писали російські державні ЗМІ, а у 2018 році це підтвердили місцеві ЗМІ.

Наслідки помітні з космосу

Супутники NASA зафіксували теплові показники на складі у Тверській області Росії після атаки. Моніторингові групи звернули на це увагу та опублікували супутникові знімки.

На них можна помітити досить великий масштабні пожежа на майже на всій території 107-го арсеналу ГРАУ.

супутниковий знімок NASA (t.me/astrapress)

Крім того, масштабність детонації також підтверджують OSINT-аналітики. Шлейф диму після удару по складу зафіксували супутники.

Також після атаки у Тверській області Росії сталося декілька невеликих землетрусів. Перший землетрус зафіксували о 03:56 за київським часом. Його магнітуда склала 2,8. Після цього, протягом декількох годин, відбулись ще 16 землетрусів з магнітудою від 0,5 до 2.8.

При підготовці матеріалу використовувалися джерела: Telegram-канали Astra, Baza, Shot, публікації Wikipedia, повідомлення джерел РБК-Україна, публікації OSINTtechnical.