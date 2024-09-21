Дрони СБУ вразили склад з ракетами та аеродром "Шайковка" у Росії, - джерела

Дрони Служби безпеки України в ніч на 21 вересня завдали ударів по складу з боєприпасами та ракетами у Тверській області. Також був атакований російський аеродром "Шайковка".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

Цієї ночі дрони СБУ вразили 23 арсенал головного артилерійського управління Міноборони РФ біля населеного пункту Октябрський Тверської області. Як зазначають джерела, на складі зберігалося артилерійське та ракетне озброєння для оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер" та тактичних ракетних комплексів "Точка-У". Після "прильотів" на складі розпочалася детонація, фіксується п’ять осередків пожеж. Також дрони СБУ уразили інфраструктуру військового аеродрому "Шайковка" у Калузькій області Росії. Там дислокуються літаки стратегічної авіації ТУ-22М, які регулярно обстрілюють Україну. "СБУ разом з усіма Силами оборони України системно зменшує ракетно-артилерійський потенціал ворога. Цього тижня ми вже висадили в повітря великий арсенал в Торопці Тверської області. Сьогодні прийшла черга наступного за розмірами складу - одного із важливих логістичних пунктів ворога, де зберігалися боєприпаси для ударів по Україні. Сезон "падіння уламків" - в самому розпалі", - повідомило поінформоване джерело в СБУ.