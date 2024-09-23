В ISW рассказали, как уничтожение складов вблизи Торопца повлияет на армию РФ

Ликвидация ВСУ склада ракет и боеприпасов у города Торопец заставит вражеское командование перестроить систему поддержки и материально-технического обеспечения армии РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
Аналитики подтвердили информацию разведки Эстонии о том, что уничтожение склада в Торопце повлияет на операции России в ближайшие несколько месяцев.
В то же время, отметили в ISW, неизвестно вмещали ли уничтоженные на складе 30 тысяч тонн взрывчатки как ракеты, так и артиллерийские боеприпасы. Однако аналитики убеждены, что атака уничтожила существенные запасы материальных средств россиян.
По оценкам аналитиков Института, дальнейшие украинские удары по тыловым российским объектам материально-технического обеспечения на территории России, приведут к усилению оперативного давления на военных агрессора.
"В частности, ликвидация арсеналов заставит российское военное командование реорганизовать и рассредоточить системы поддержки и материально-технического обеспечения на территории России для смягчения последствий таких ударов", - говорится в отчете ISW.
В ночь на 18 сентября Вооруженные силы Украины атаковали большой склад ракет и боеприпасов вблизи города Торопец в Тверской области.
На объекте хранились ракеты "Искандер", баллистические ракеты "Точка-У", планерные бомбы и артиллерийские боеприпасы
По данным эстонской разведки, в результате атаки было уничтожено 30 тысяч тонн боеприпасов, что равно 750 тысячам артиллерийских снарядов. Таким образом, Россия потеряла запас снарядов на 2-3 месяца.
21 сентября ВСУ ударили по еще одному складу - в поселке Октябрьское Тверской области.
Более подробно об атаках на склады в России - читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.