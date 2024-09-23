В ISW рассказали, как уничтожение складов вблизи Торопца повлияет на армию РФ

Аналитики подтвердили информацию разведки Эстонии о том, что уничтожение склада в Торопце повлияет на операции России в ближайшие несколько месяцев.

В то же время, отметили в ISW, неизвестно вмещали ли уничтоженные на складе 30 тысяч тонн взрывчатки как ракеты, так и артиллерийские боеприпасы. Однако аналитики убеждены, что атака уничтожила существенные запасы материальных средств россиян.

По оценкам аналитиков Института, дальнейшие украинские удары по тыловым российским объектам материально-технического обеспечения на территории России, приведут к усилению оперативного давления на военных агрессора.

"В частности, ликвидация арсеналов заставит российское военное командование реорганизовать и рассредоточить системы поддержки и материально-технического обеспечения на территории России для смягчения последствий таких ударов", - говорится в отчете ISW.