ISW розкрив подальший план Путіна щодо Заходу і війни проти України
Глава Кремля Володимир Путін залишається вірним своїй теорії перемоги, згідно з якою Росія здатна "пережити" Україну і Захід у війні на виснаження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.
Аналітики Інституту війни дійшли висновку, що російський диктатор справді вірить у перемогу РФ над Україною і чекає її повної капітуляції.
Стратегія Путіна щодо перемоги над Україною, а також у протистоянні колективному Заходу - війна на виснаження, яка передбачає свої правила.
Війна на виснаження - це боротьба на витривалість, у якій важливіше, хто довше протримається. Перемагає не той, хто швидше наступає, а той, у кого довше вистачає ресурсів, економіки та моральних сил.
Путін визнав, що удари по НПЗ у Росії - масштабна компанія Києва
Також експерти ISW стверджують, що російський диктатор визнав масштабну кампанію України щодо ураження НПЗ на тлі дефіциту бензину і зростання цін на окупованих територіях.
Переговори щодо миру з РФ
Як відомо, останньою серйозною спробою наблизиться до миру була зустріч Путіна на Алясці з главою Білого дому Дональдом Трампом.
Напередодні в РФ визнали, що"імпульс" щодо врегулювання війни на зустрічі лідерів на Алясці - вичерпано.
Нагадаємо, що після зустрічі на Алясці США та Україна пропонували Путіну провести переговори на рівні лідерів. Однак очільник Кремля фактично відмовився від цього, заявивши, що президент Володимир Зеленський нібито має приїхати до Москви, якщо він "готовий" до переговорів.
Україна і США засумнівалися в бажанні РФ прийти до миру
Зеленський відповів Путіну на пропозицію приїхати до Москви і наголосив, що РФ не зацікавлена в мирному врегулюванні та ухиляється від переговорів, демонструючи це відповідними сигналами.
Згодом уже й Трамп засумнівався у зустрічі Зеленського та Путіна. Лідер США заявив, що розчарований Путіним і впевнений, що диктатор програє.