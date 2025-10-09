ua en ru
Чт, 09 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

ISW раскрыл дальнейший план Путина по Западу и войне против Украины

Четверг 09 октября 2025 09:10
UA EN RU
ISW раскрыл дальнейший план Путина по Западу и войне против Украины Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Глава Кремля Владимир Путин остается верен своей теории победы, согласно которой Россия способна "пережить" Украину и Запад в войне на истощение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Аналитики Института войны пришли к выводу, что российский диктатор действительно верит в победу РФ над Украиной и ждет ее полной капитуляции.

Стратегия Путина по победе над Украиной, а также в противостоянии коллективному Западу - война на истощение, которая предусматривает свои правила.

Война на истощение - это борьба на выносливость, в которой важнее, кто дольше продержится. Побеждает не тот, кто быстрее наступает, а тот, у кого дольше хватает ресурсов, экономики и моральных сил.

Путин признал, что удары по НПЗ в России - масштабная компания Киева

Также эксперты ISW утверждают, что российский диктатор признал масштабную кампанию Украины по нанесению ударов по НПЗ на фоне дефицита бензина и роста цен на оккупированных территориях.

Переговоры по миру с РФ

Как известно, последней серьезной попыткой приблизится к миру была встреча Путина на Аляске с главой Белого дома Дональдом Трампом.

Накануне в РФ признали, что "импульс" касаемо урегулирования войны на встрече лидеров на Аляске - исчерпан.

Напомним, что после встречи на Аляске США и Украина предлагали Путину провести переговоры на уровне лидеров. Однако глава Кремля фактически отказался от этого, заявив, что президент Владимир Зеленский якобы должен приехать в Москву, если он "готов" к переговорам.

Украина и США усомнились в желании РФ прийти к миру

Зеленский ответил Путину на предложение приехать в Москву и подчеркнул, что РФ не заинтересована в мирном урегулировании и уклоняется от переговоров, демонстрируя это соответствующими сигналами.

Впоследствии уже и Трамп усомнился во встрече Зеленского и Путина. Лидер США заявил, что разочарован Путиным и уверен, что диктатор проиграет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине
Новости
Масштабный пожар, раненые и обесточивание: что известно об атаке РФ в Одесской области
Масштабный пожар, раненые и обесточивание: что известно об атаке РФ в Одесской области
Аналитика
Игорь Терехов: Эта зима станет самой тяжелой для Харькова с начала войны
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Игорь Терехов: Эта зима станет самой тяжелой для Харькова с начала войны