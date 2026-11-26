Чому процес може затягнутися

В Інституті вивчення війни проаналізували заяви представників адміністрації США. На їхню думку, Вашингтон фактично пропонує певну послідовність дій.

Спочатку потрібно отримати згоду Конгресу США та Росії. Далі слід узгодити повоєнну архітектуру європейської безпеки й переконатися, що гарантії не доведеться застосовувати.

"Запропонований США процес затвердження гарантій безпеки України призведе до затримки та цілком може перешкодити отриманню Україною такого захисту", - наголосили в ISW.

За оцінкою аналітиків, узгодити всі ці питання буде надзвичайно складно. Домовленості мають влаштовувати не лише США та Росію, а й європейські держави.

Що казав Кушнер

В ISW нагадали, що 19 листопада спецпосланець президента США Джаред Кушнер заявив, що США переконали Росію щодо гарантій безпеки для України за зразком статті 5 НАТО.

22 листопада він уточнив: будь-які такі гарантії має схвалити президент США Дональд Трамп через конституційні процеси. За словами Кушнера, Конгрес зробить це лише тоді, коли вважатиме, що гарантії явно служать інтересам Америки. Також потрібно, щоб ширші безпекові домовленості робили малоймовірним їх застосування.

Крім того, Кушнер наголосив, що гарантії для України можна розглядати лише разом із повоєнною архітектурою безпеки в Європі.

Позиція Москви суперечить пропозиціям Заходу

В ISW вказують на значну розбіжність між пропозиціями американських і європейських переговірників та тим, на що готова погодитися Росія. За даними аналітиків, кремлівські посадовці постійно відхиляли майже всі суттєві гарантії безпеки для України, зокрема розгортання іноземних військ.

Водночас РФ пов'язує завершення війни з переглядом європейської архітектури безпеки на власних умовах. Москва повернулася до вимог, які висувала НАТО в грудні 2021 року: вивести зброю та військовий персонал із країн, що приєдналися до альянсу після 1997 року.

Генсек НАТО Марк Рютте 23 листопада заявив, що повернення до кордонів 1997 року "не може відбутися".

Окремою перешкодою залишаються територіальні вимоги. За даними ISW, російські посадовці неодноразово наполягали, щоб Україна відмовилася від контролю над Донбасом ще до припинення вогню, а не в межах остаточної угоди. У такому разі Київ мав би віддати укріплений оборонний пояс Донбасу ще до отримання будь-яких гарантій.