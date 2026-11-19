РФ згодна з гарантіями безпеки для України за аналогією з 5 статтею НАТО, - Кушнер
Україна потребує гарантій безпеки за аналогією зі статтею 5 НАТО. Ця концепція нібито влаштовує Росію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву cпецпосланця президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера під час пресконференції в Берліні, передають "Новини. Live".
РФ згодна на гарантії безпеки
За словами Кушнера, Росія погодилася на концепцію гарантій безпеки для України за аналогією зі статтею 5 НАТО.
Він каже, що американським переговірникам вдалося досягти значного прогресу в обговоренні гарантій безпеки. На думку Кушнера, Росія уже приймає цю модель.
"З погляду США, надання гарантій безпеки, подібних до статті 5, - це справді дуже серйозний крок. І я думаю, що президент Трамп відкритий до цього", - сказав він.
Водночас Кушнер зазначив, що такий механізм має відповідати інтересам США та бути частиною ширшого пакета безпеки.
Раніше РБК-Україна писало, що спецпосланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер 19 листопада вирушили до Берліна на переговори з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами.
За словами Кушнера, основна мета саміту полягає в посиленні координації дій між США, Україною та європейськими союзниками.
Крім того, європейські союзники України зібралися сьогодні в Берліні зі спецпосланцями президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.
Час зустрічі обрали так, щоб оперативно підготувати спільну відповідь на можливі заяви після переговорів Дональда Трампа в Китаї.
Також Україна чекає на інформацію про переговори президента США Дональда Трампа у Китаї та готуватиме наступні кроки для закінчення війни. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.