Почему процесс может затянуться

В Институте изучения войны проанализировали заявления представителей администрации США. По их мнению, Вашингтон фактически предлагает определенную последовательность действий.

Сначала нужно получить согласие Конгресса США и России. Затем следует согласовать послевоенную архитектуру европейской безопасности и убедиться, что гарантии не придется применять.

"Предложенный США процесс утверждения гарантий безопасности Украины приведет к задержке и вполне может помешать получению Украиной такой защиты", - отметили в ISW.

По оценке аналитиков, согласовать все эти вопросы будет чрезвычайно сложно. Договоренности должны устраивать не только США и Россию, но и европейские государства.

Что говорил Кушнер

В ISW напомнили, что 19 ноября спецпосланник президента США Джаред Кушнер заявил, что США убедили Россию в отношении гарантий безопасности для Украины по образцу статьи 5 НАТО.

22 ноября он уточнил: любые такие гарантии должен одобрить президент США Дональд Трамп через конституционные процессы. По словам Кушнера, Конгресс сделает это только тогда, когда посчитает, что гарантии явно служат интересам Америки. Также нужно, чтобы более широкие договоренности по безопасности делали маловероятным их применение.

Кроме того, Кушнер подчеркнул, что гарантии для Украины можно рассматривать только вместе с послевоенной архитектурой безопасности в Европе.

Позиция Москвы противоречит предложениям Запада

В ISW указывают на значительное расхождение между предложениями американских и европейских переговорщиков и тем, на что готова согласиться Россия. По данным аналитиков, кремлевские чиновники постоянно отклоняли почти все существенные гарантии безопасности для Украины, в том числе размещение иностранных войск.

При этом РФ связывает завершение войны с пересмотром европейской архитектуры безопасности на собственных условиях. Москва вернулась к требованиям, которые выдвигала НАТО в декабре 2021 года: вывести оружие и военный персонал из стран, присоединившихся к альянсу после 1997 года.

Генсек НАТО Марк Рютте 23 ноября заявил, что возвращение к границам 1997 года "не может произойти".

Отдельным препятствием остаются территориальные требования. По данным ISW, российские чиновники неоднократно настаивали, чтобы Украина отказалась от контроля над Донбассом еще до прекращения огня, а не в рамках окончательного соглашения. В таком случае Киев должен был бы отдать укрепленный оборонительный пояс Донбасса еще до получения каких-либо гарантий.