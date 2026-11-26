Кушнер назвав головну перешкоду для завершення війни між Україною та РФ
Головною перешкодою для завершення війни в Україні залишається територіальне питання. Переговори з цього приводу фактично зайшли в глухий кут, незважаючи на численні контакти американських представників з російським диктатором Володимиром Путіним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спецпосланника президента США Джареда Кушнера, повідомляє Bild.
За словами Кушнера, саме питання територій зараз гальмує переговорний процес. Такого висновку він і спецпосланець Стів Уіткофф дійшли після тривалих розмов з главою Кремля. Остання зустріч відбулася 12 листопада у Москві.
При цьому Кушнер високо оцінив Путіна, назвавши його "гросмейстером політики" та історичною фігурою.
"Президент Путін дуже добре підготовлений до цих розмов. Можна схвалювати те, що він зробив, а можна це відкидати. Але він, безумовно, гросмейстер політики. Він – історична фігура", – заявив американський переговорник.
Що Кушнер говорить про можливу угоду
На думку Кушнера, сторонам слід спочатку домовитися про післявоєнну систему безпеки, а вже потім переходити до обговорення територіальних поступок.
Він також розкритикував позицію України щодо гарантій безпеки. За його словами, Київ вимагає конкретніших зобов'язань, ніж передбачає п'ята стаття Північноатлантичного договору.
"Формулювання статті 5 договору НАТО - це золотий стандарт. Якщо країна отримує таку гарантію від інших держав, не будучи членом НАТО, то це вже дуже значний крок уперед", - зазначив Кушнер.
Переговорник також заявив, що США не зможуть надати Україні більш чітких зобов'язань, ніж ті, які діють між членами НАТО.
Нагадаємо, Кушнер також повідомив, що Путін погодився не застосовувати ядерну зброю і стверджує, що таких намірів у нього немає.
Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що спецпредставники Трампа Джаред Кушнер і Стів Уіткофф прагнуть якнайшвидшого укладання мирної угоди , в ідеалі - до січня.