Україна не має чіткого розуміння того, як працюватимуть гарантії безпеки за зразком 5-ї статті НАТО. Йдеться про можливу присутність іноземних військових на її території та реакцію союзників у разі повторної агресії РФ.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з медіа.

Він зазначив, що американська сторона разом із європейськими партнерами готова запропонувати Україні гарантії безпеки за зразком 5-ї статті НАТО. Водночас сторони поки не мають спільного розуміння того, що саме означатимуть такі гарантії на практиці.

"Я не впевнений, що ми однаково розуміємо 5-ту статтю", - сказав Зеленський.

Глава держави пояснив, що для нього одним з елементів гарантій безпеки є присутність військових сил країн-партнерів в Україні. Зокрема, він порушив питання можливого розміщення американських військових та їхніх баз.

"Я не виступаю ні за, ні проти. Звичайно, ми були б раді, якби наші американські партнери довіряли своїм військовим, якби їхні бази були в Україні, як на Близькому Сході. До речі, там країни не є членами НАТО. Але там є певні бази", - зауважив президент.

Він додав, що поки не має відповіді, чи передбачатимуть гарантії присутність американських та європейських військових.

"Сили Сполучених Штатів і європейських партнерів. Війська, бази. Без цього я не впевнений, що це 4-та, 5-та стаття тощо", - пояснив Зеленський.

Якою має бути реакція на нову агресію

Водночас він назвав головним питанням конкретні дії союзників у разі повторного нападу Росії. За його словами, Україна має заздалегідь розуміти, як саме партнери реагуватимуть на агресію.

"Не якщо, перепрошую за скептицизм, а коли вони знову спробують це зробити. Що вони робитимуть?", - запитав глава держави.

Президент підкреслив, що чіткі відповіді потрібні не лише урядам країн-партнерів, а й суспільству, громадянам та потенційним інвесторам. Адже надійні гарантії безпеки мають бути зрозумілими бізнесу, який може прийти в Україну, а також людям, які розглядають можливість повернення.

"Усі хочуть інвестувати в Україну. [...] Люди сильні, вони це довели. Дев'ять мільйонів людей - ми сподіваємося, що вони повернуться. І всім цим людям потрібні чіткі відповіді", - заявив Зеленський.

Він також наголосив, що Україні потрібні пояснення, як працюватимуть гарантії за зразком 5-ї статті без членства в НАТО.

"Добре, 5-та стаття, але без НАТО. Поясніть нам, що це означає", - зазначив президент.