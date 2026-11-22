Готовність президента США Дональда Трампа розглянути гарантії безпеки для України на зразок 5-ї статті НАТО є критично важливим елементом для досягнення тривалого миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спецпосланця президента США Джареда Кушнера в X.

За словами Кушнера, готовність РФ обговорювати такі гарантії є значним кроком уперед і потенційним свідченням серйозності її намірів щодо миру. Він наголосив, що надійні гарантії, підкріплені механізмами стримування та запобігання конфліктам, здатні суттєво знизити ризик нової війни.

Кушнер погодився з президентом України Володимиром Зеленським у тому, що ці зобов'язання мають бути конкретними, надійними та чітко задокументованими. Саме над цим він зараз працює разом зі спецпредставником президента США з питань мирних місій (SEPeaceMissions).

Представник американської сторони зауважив, що йдеться про одні з найвагоміших зобов'язань, які можуть взяти на себе США, тому вони потребують ретельного опрацювання. Остаточне рішення ухвалюватиме безпосередньо Дональд Трамп із дотриманням усіх конституційних процедур та за участі Конгресу.

"Він піде на такий крок лише в тому випадку, якщо вважатиме, що це чітко відповідає національним інтересам Америки, а ширші домовленості у сфері безпеки зроблять вкрай малоймовірним те, що ці гарантії коли-небудь доведеться застосовувати", - пояснив Кушнер.

Кушнер підкреслив, що гарантії для України неможливо фіналізувати окремо від повоєнної архітектури безпеки в Європі. Серед ключових елементів майбутньої системи він назвав:

постійні канали для консультацій та кризової комунікації;

військове розмежування (деконфліктинг) та більшу прозорість;

взаємні заходи для зниження ескалації та верифіковані зобов'язання сторін.

Метою переговорів є досягнення балансу, за якого Україна буде захищеною, Росія матиме впевненість у тому, що НАТО не прагне конфронтації, а Альянс та його партнери будуть упевнені в повазі РФ до суверенітету сусідів.

Окремо Кушнер наголосив на економічному аспекті: безпека має підкріплюватися довгостроковим планом процвітання України та реформами для зміцнення її інституцій і самодостатності. За його словами, масштабна підтримка з боку США та Європи має супроводжуватися власною відданістю України своєму успіху.

Найближчими тижнями американська сторона планує провести закриті переговори та багатосторонні дискусії з Україною, європейськими партнерами та Росією, щоб вийти на спільне розуміння цієї архітектури.

Кушнер підсумував, що поки нічого остаточно не погоджено, проте готовність сторін обговорювати ці питання відкриває можливість припинити кровопролиття та спрямувати сотні мільярдів доларів замість війни на розвиток економіки, інфраструктури та зниження цін на енергоносії.