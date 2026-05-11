В ISW пояснили, що насправді означає натяк Путіна про завершення війни в Україні

Під час прес-конференції 9 травня Путін відповів на запитання щодо ймовірної участі західних країн у нещодавніх українських далекобійних ударах по території Росії. Коментуючи ситуацію, він заявив, що "справа добігає кінця", водночас знову повторивши традиційні кремлівські виправдання війни проти України.

Як зазначають аналітики, російські державні ЗМІ подали ці слова так, ніби Путін прямо заявив про швидке завершення війни. Однак фактично він не дав жодних ознак того, що Москва готова припинити агресію.

Навпаки, під час виступу Путін наголосив, що російські війська мають "зосередитися на остаточній поразці України".

В ISW вважають, що така риторика свідчить про незмінність стратегічної мети Кремля - капітуляцію української держави.

Крім того, російський диктатор повторив свою попередню вимогу щодо можливої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

За його словами, така зустріч може відбутися лише в Москві, що фактично виключає переговори на нейтральній території.

Аналітики наголошують, що Кремль і надалі демонструє небажання проводити негайні двосторонні переговори для завершення війни.

На думку ISW, подібні заяви Путіна розраховані насамперед на внутрішню російську аудиторію, яка дедалі гостріше відчуває наслідки більш ніж чотирьох років війни, а також неспроможність російської системи оборони ефективно протидіяти далекобійним ударам України.