В ISW пояснили, навіщо Кремль влаштовує "пекельні" атаки по Україні

Зазначається, що президент Росії Володимир Путін використовує масовані удари по українських містах, агресивну риторику та надмірний песимізм Заходу щодо ситуації на полі бою в Україні, в якості складових багатовекторної стратегії, спрямованої на підрив морального духу українців і переконання Заходу в неминучості перемоги Росії та марності подальшої підтримки України.

В Інституті нагадали, що впродовж останніх восьми місяців, російські війська активізували удари великої дальності по території України та з січня 2025 року здійснили сім найбільших ракетно-дронових атак за весь час повномасштабної війни.

"Російські посадовці наразі наповнюють інформаційний простір закликами до України погодитися на поступки в питаннях суверенітету і територіальної цілісності, хоча більшість таких заяв відповідає усталеним вимогам Росії у цій війні та, фактично, демонструє, що вимоги Кремля не зазнали змін за останні три роки", - йдеться у звіті.

Зрив допомоги Заходу

В ISW нагадали, що наведені вимоги ігнорують той факт, що з початку 2022 року ситуація на фронті кардинально змінилася, а три роки втрат у живій силі й техніці, суттєво знизили здатність російської армії завоювати всю Україну.

Аналітики констатують істотне уповільнення темпів наступу, адже російські війська продовжують зазнавати втрат особового складу та дедалі більше покладаються на слабо підготовлену і погано оснащену піхоту для досягнення просувань.

Однак, зазначається у звіті, Путін і надалі прагне відвернути увагу від реального стану справ на полі бою, адже припинення західної військової допомоги Україні, залишається єдиною реальною надією Росії на перемогу в цій війні.

"Кремль намагається використовувати масштабні удари й дедалі агресивнішу риторику, щоб відволікти увагу від слабких результатів російської армії на поточному етапі війни. Путін може вважати, що масштабні атаки на українські міста та жорстка риторика проти НАТО і країн Східної Європи, відволікатимуть увагу від повільного та виснажливого просування Росії на сході України", - вважають в ISW.

Проблеми в армії РФ

Крім того, зазначили в Інституті вивчення війни, російські посадовці намагаються приховати реальний стан речей щодо економічних і матеріально-технічних обмежень, які дедалі більше ускладнюють здатність Росії досягати суттєвих успіхів на полі бою.

У звіті нагадали нещодавню заяву головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, що з початку 2025 року російські війська зазнали 177 тисяч втрат. В ISW надалі оцінюють, що Росія надає перевагу швидкому розгортанню низькоякісного особового складу з мінімальною підготовкою і бойовим досвідом для досягнення незначних просувань, що ще більше ускладнює здатність росіян проводити складні операції.

Крім того, в Інституті зазначили, що оборонно-промисловий комплекс Росії не здатен виробляти бронетехніку й артилерійські системи у таких обсягах, щоб компенсувати поточні темпи втрат у середньо- та довгостроковій перспективі.

"Росія також стикається з серйозними складнощами у розподілі ресурсів між військовим виробництвом і цивільним сектором, а для подолання гострої нестачі посиленої війною робочої сили, дедалі активніше залучає мігрантів. Кремль, імовірно, переглядає свої можливості щодо ведення затяжної війни і, схоже, переорієнтовує свої зусилля на те, щоб змусити Захід заздалегідь погодитися на вимоги Москви, враховуючи обмежені економічні та військові ресурси Росії", - переконані в ISW.

Критичний момент для союзників

В Інституті вивчення війни також нагадали, що Росія активізує інформаційні кампанії проти України в критичні моменти, коли Захід обговорює питання надання додаткової військової допомоги. Експерти переконані, що Путін, імовірно, сприймає поточні дискусії про можливе припинення вогню або мирну угоду, як ще один такий критичний момент для союзників України.

Аналітики переконані, що Путін, імовірно, розраховує на те, що удари великої дальності та агресивна риторика, породять в України та Заходу відчуття безнадії та відіб'ють бажання європейських столиць і США надалі допомагати ЗСУ, створюючи хибне уявлення про неминучість перемоги Росії.

"Також Москва демонстративно просуває свої партнерства з ворожими до Заходу державами, такими як Китайська Народна Республіка, Іран та Північна Корея, щоб нівелювати враження дипломатичної ізоляції та позиціонувати себе як державу з потужними союзниками, готовими протистояти Заходу", - переконані експерти ISW.