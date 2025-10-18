В ISW пояснили, як ракети Tomahawk могли б змінити баланс на користь ЗСУ

Саміт Зеленського і Трампа

Президенти України Володимир Зеленський і США Дональд Трамп зустрілися в Білому домі 17 жовтня. Під час зустрічі лідери обговорили подальшу підтримку України з боку США та зусилля, спрямовані на припинення війни.

Глава Білого дому висловив упевненість в здатності покласти край війні та висловив думку, що Зеленський і Путін хочуть закінчити війну в Україні.

Зеленський повторив, що він залишається відкритим для двосторонньої або тристоронньої зустрічі з Путіним.

Під час зустрічі та наступної прес-конференції Зеленський повторив, що Україна зацікавлена в придбанні американських ракет Tomahawk для використання проти Росії в поєднанні з українськими безпілотними літальними апаратами дальньої дії.

Зеленський зазначив, що для удару по законних військових цілях Росії потрібні ракети в поєднанні з "тисячами безпілотників", а Україна ще не має достатньої кількості ракет.

Натомість Трамп поки що відмовив Зеленському в передачі ракет Tomahawk, оскільки Україна начебто хоче ескалації бойових дій.

Він також заявив, що США вдасться завершити війну без поставок Києву далекобійних ракет Tomahawk.

Глава Білого дому закликав зупинити війну по нинішній лінії фронту, де б вона не проходила.