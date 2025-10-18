В ISW объяснили, как ракеты Tomahawk могли бы изменить баланс в пользу ВСУ

Саммит Зеленского и Трампа

Президенты Украины Владимир Зеленский и США Дональд Трамп встретились в Белом доме 17 октября. Во время встречи лидеры обсудили дальнейшую поддержку Украины со стороны США и усилия, направленные на прекращение войны.

Глава Белого дома выразил уверенность в способности положить конец войне и выразил мнение, что Зеленский и Путин хотят закончить войну в Украине.

Зеленский повторил, что он остается открытым для двусторонней или трехсторонней встречи с Путиным.

Во время встречи и последующей пресс-конференции Зеленский повторил, что Украина заинтересована в приобретении американских ракет Tomahawk для использования против России в сочетании с украинскими беспилотными летательными аппаратами дальнего действия.

Зеленский отметил, что для удара по законным военным целям России нужны ракеты в сочетании с "тысячами беспилотников", а Украина еще не имеет достаточного количества ракет.

Зато Трамп пока отказал Зеленскому в передаче ракет Tomahawk, поскольку Украина якобы хочет эскалации боевых действий.

Он также заявил, что США удастся завершить войну без поставок Киеву дальнобойных ракет Tomahawk.

Глава Белого дома призвал остановить войну по нынешней линии фронта, где бы она ни проходила.