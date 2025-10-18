Трамп вважає, що Україна хоче ескалації: CNN дізналося причину відмови в передачі Tomahawk

Президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський розійшлися в поглядах щодо майбутнього війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За даними джерел видання, лідери провели кількагодинні переговори за участю своїх головних радників, які, за словами кількох поінформованих джерел, стали напруженими, відвертими і подекуди "незручними".

Під час "прямої та чесної" розмови, Трамп чітко дав зрозуміти Зеленському, що наразі український лідер не отримає далекобійних ракет, здатних уражати цілі глибоко на території Росії, про які він просив.

Один із чиновників зазначив, що Трамп вважає, начебто Україна прагне ескалації та затягування конфлікту, і водночас побоюється значних втрат під час наближення суворої зими.

Невдовзі після завершення зустрічі, Трамп закликав до припинення вогню вздовж поточної лінії фронту та до припинення кровопролиття.

За словами одного з посадовців, Трамп пояснив своє рішення "реаліями нинішнього стану конфлікту", наголосивши, що "занадто багато руйнувань і занадто багато смертей".

"Обидві сторони мають укласти угоду", - додав інший чиновник, зауваживши, що надалі ситуація буде лише погіршуватися.

Зеленський у дописі в соцмережах охарактеризував зустріч як "гостру розмову", однак підкреслив, що її результати "справді можуть допомогти наблизити завершення цієї війни".