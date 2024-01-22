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В ISW пояснили, чому російська ППО не впоралося з обстрілом Ленінградської області

Фото: російське ППО було налаштоване на обстріли з боку країн НАТО, а не України (росЗМІ)
Автор: Валерій Савицький

Система протиповітряної оборони (ППО) в Ленінградській області РФ не впоралася з нещодавніми обстрілами українськими дронами, оскільки будувалася для відбиття гіпотетичних ударів з боку країн НАТО, а не атак з півдня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

У звіті припускається, що російська протиповітряна оборона Ленінградської області є слабкою, і, скоріш за все, розгорнута не для захисту від ударів з півдня, а для відбиття ударів з північного заходу і заходу. Росія історично розгортала свою протиповітряну оборону в цьому регіоні для захисту від гіпотетичних атак НАТО.

"Російські військові наразі реформують Ленінградський військовий округ (ЛВО) з наміром підготуватися до можливої майбутньої звичайної війни проти НАТО і, можливо, розташовують військові об'єкти вздовж кордону з країнами-членами НАТО. Українські удари в Ленінградській області можуть спонукати російські війська передислокувати системи ППО ближнього радіусу дії вздовж очікуваних маршрутів польотів українських безпілотників для захисту потенційних цілей, що мають стратегічну цінність", - йдеться у звіті.

В ISW також повідомили, що російські сили використовують системи малої дальності, такі як "Панцир", які не в змозі покрити всі важливі потенційні цілі у Ленінградській області без перекидання додаткових систем в цей район. Тож продовження українських ударів в глибокому тилу Росії, може посилити тиск на російську протиповітряну оборону в цілому.

Атаки ударними безпілотниками по території РФ

В ніч з 20 на 21 січня українські силовики атакували з безпілотників завод "Щегловський вал" у Тулі, що виробляє системи ППО "Панцирь".

Крім того, тієї ж ночі безпілотниками було атаковано нафтовий термінал Морського торговельного порту в селищі Усть-Луга Ленінградської області. Термінал компанії "Новатек" постачає паливо для російських військ.

Після цього військові агресора змушені перекидати своє ППО з фронту в Україні.

Детальніше про нічні обстріли в Росії - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Війна Росії проти України