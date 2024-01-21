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РФ змушена перекидати ППО з фронту після атаки на газовий термінал, - джерела

Неділя 21 січня 2024 20:49
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РФ змушена перекидати ППО з фронту після атаки на газовий термінал, - джерела Фото: Атака на нафтовий термінал в РФ (росЗМІ)
Автор: Валерія Поліщук, Юлія Акимова

Росія змушена перекидати своє ППО з фронту після атаки на газовий термінал "Усть-Луга Ойл" в Ленінградській області.

Про це повідомляють джерела РБК-Україна.

Нафтовий термінал "Усть-Луга Ойл" - це один із найновіших та найважливіших в РФ. Він працює на експорт, але постачає також паливо і для російських військ.

Після атаки СБУ всі танкери, які були біля терміналу, відійшли далеко в море. Їхнє завантаження зірване.

"Ця атака СБУ завдала не тільки значних матеріальних, але й іміджевих збитків рф. Хвалена російська ППО продемострувала свою дірявість", - заявило джерело.

За даними джерела, росіяни змушені перекидати ще більше установок ППО з фронту на захист тилу.

РФ змушена перекидати ППО з фронту після атаки на газовий термінал, - джерела

Атака на морський термінал у російському Усть-Лузі

У ніч на 21 січня в районі нафтового терміналу Морського торговельного порту в селищі Усть-Луга Ленінградської області стався вибух. Жителі найближчих міст, розташованих неподалік порту, повідомляли про безпілотники.

Пізніше у терміналі почалася пожежа. З підприємства довелося евакуювати близько 150 осіб.

Крім того, цієї ночі в Росії було "гучно" не лише в районі нафтового терміналу. Крім того, вибухи чули і в Тулі, де був атакований завод "Щеглівський вал" з виробництва ЗРК "Панцир". Ця атака, своєю чергою, стала справою рук українських розвідників. Докладніше - у матеріалі РБК-Україна.

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