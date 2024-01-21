ГУР атакувало завод з виробництва "Панцирів" у Тулі, - джерела

Російський завод "Щегловський вал" у Тулі був атакований цієї ночі, 21 січня. Там виробляють зенітно-ракетні комплекси "Панцир".

Про це РБК-Україна повідомили джерела у спецслужбах.

У Тулі є влучання у військовий завод "Щегловський вал". Там збирають зенітно-ракетні комплекси "Панцир-С" і "Панцир-С1". Інші наслідки уточнюються.

Також вибухи були в Орловській і Смоленській областях.

За даними джерел, це була планова робота Головного управління розвідки Міноборони України.

Що відомо про завод

З відкритих джерел відомо, що "Щегловський вал" - одне з найбільших підприємств оборонної промисловості Росії. Завод займається розробкою керованої зброї для сухопутних військ, систем протиповітряної оборони, швидкострільних гармат та бойової стрілецької зброї. Також підприємство модернізує стару зброю.

Відомо, що там збираються зенітні ракетні комплекси "Панцир-С" і "Панцир-С1". Вони використовуються для ближнього прикриття цивільних та військових об’єктів.

Нічні вибухи в Росії

Нагадаємо, пізно ввечері 20 січня пролунали вибухи в російській Тулі. Росіяни заявили, що там нібито був збитий безпілотник. Проте у мережі опублікували відео, де видно "приліт".

Також вночі спалахнула потужна пожежа у Ленінградській області, а саме у порту селища Усть-Луга. За попередніми даними, там також літали дрони, після чого спалахнув газовий термінал компанії "Новатек".

Детальніше про нічні події в Росії - читайте у матеріалі РБК-Україна.