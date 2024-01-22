В ISW объяснили, почему российская ПВО не справилась с обстрелом Ленинградской области

В отчете предполагается, что российская противовоздушная оборона Ленинградской области слаба, и, скорее всего, развернута не для защиты от ударов с юга, а для отражения ударов с северо-запада и запада. Россия исторически разворачивала свою противовоздушную оборону в этом регионе для защиты от гипотетических атак НАТО.

"Российские военные в настоящее время реформируют Ленинградский военный округ (ЛВО) с намерением подготовиться к возможной будущей обычной войне против НАТО и, возможно, располагают военные объекты вдоль границы со странами-членами НАТО. Украинские удары в Ленинградской области могут побудить российские войска передислоцировать системы ПВО ближнего радиуса действия вдоль ожидаемых маршрутов полетов украинских беспилотников для защиты потенциальных целей, которые имеют стратегическую ценность", - отмечается в отчете.

В ISW также сообщили, что российские силы используют системы малой дальности, такие как "Панцирь", которые не в состоянии покрыть все важные потенциальные цели в Ленинградской области без переброски дополнительных систем в этот район. Поэтому продолжение украинских ударов в глубоком тылу России, может усилить давление на российскую противовоздушную оборону в целом.

Атаки ударными беспилотниками по территории РФ

В ночь с 20 на 21 января украинские силовики атаковали с беспилотников завод "Щегловский вал" в Туле, производящий системы ПВО "Панцирь".

Кроме того, той же ночью беспилотниками был атакован нефтяной терминал Морского торгового порта в поселке Усть-Луга Ленинградской области. Терминал компании "Новатэк" поставляет топливо для российских войск.

После этого военные агрессора вынуждены перебрасывать свое ПВО с фронта в Украине.

Подробнее о ночных обстрелах в России - читайте в материале РБК-Украина.

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