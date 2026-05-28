В ISW пояснили, чому нова мобілізація не допоможе Росії на фронті

Примусова мобілізація у РФ не тільки не врятує ситуацію на фронті, але може ще більше погіршити якість російських військ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).
Аналітики зазначають, що вплив можливої нової хвилі примусового призову в РФ залишається сумнівним через дедалі більші кадрові проблеми російської армії та труднощі з перекиданням військ до фронту.
В ISW звернули увагу, що Росії доводиться не лише компенсувати значні втрати на полі бою, а й шукати нових людей для підрозділів безпілотних систем та захисту тилових регіонів від атак українських дронів.
На тлі цього Кремль розширює кампанії з набору військових на нові категорії населення. Зокрема, йдеться про студентів та жінок, яких залучають до роботи в системах ППО та підрозділах безпілотників.
Водночас темпи контрактного набору в Росії продовжують знижуватися навіть попри збільшення одноразових виплат за підписання контракту.
Аналітики наголошують, що російська армія вже стикається із серйозними проблемами у підготовці особового складу та операторів дронів. У разі масштабної мобілізації ці труднощі можуть лише посилитися та негативно вплинути на боєздатність військ.
Додатковим чинником стали українські удари безпілотниками, які активно перешкоджають здатності Росії перекидати особовий склад на передову, а також забезпечувати постачання та утримувати позиції на передовій.
Також в Інституті війни вказують на деградацію ефективності російського елітного центру безпілотних систем "Рубікон".
Саме його оператори наприкінці 2025 року допомогли армії РФ домогтися низки поступів на фронті, проте проблеми з підготовкою кадрів та перевантаження системи поступово знизили їхню боєздатність.
У ISW вважають, що Кремль наближається до того моменту, коли кадровий дефіцит стане однією з головних загроз для продовження війни.
Нагадаємо, вчора президент Володимир Зеленський заявив, що Росія готує додаткову мобілізацію для компенсації великих втрат армії на війні проти України.
За даними джерела РБК-України, РФ готує нову мобілізацію до 300 тисяч осіб, якщо Кремль вирішить продовжувати війну проти України ще на один-два роки. Проте остаточне рішення поки не ухвалено.
В Офісі президента України також не виключають, що російський диктатор Володимир Путін після виборів до Держдуми може оголосити загальну мобілізацію в країні.