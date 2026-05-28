В ISW объяснили, почему новая мобилизация не поможет России на фронте

Принудительная мобилизация в РФ не только не спасет ситуацию на фронте, но может еще больше ухудшить качество российских войск.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
Аналитики отмечают, что влияние возможной новой волны принудительного призыва в РФ остается сомнительным из-за все больших кадровых проблем российской армии и трудностей с переброской войск к фронту.
В ISW обратили внимание, что России приходится не только компенсировать значительные потери на поле боя, но и искать новых людей для подразделений беспилотных систем и защиты тыловых регионов от атак украинских дронов.
На фоне этого Кремль расширяет кампании по набору военных на новые категории населения. В частности, речь идет о студентах и женщинах, которых привлекают к работе в системах ПВО и подразделениях беспилотников.
В то же время темпы контрактного набора в России продолжают снижаться даже несмотря на увеличение единовременных выплат за подписание контракта.
Аналитики отмечают, что российская армия уже сталкивается с серьезными проблемами в подготовке личного состава и операторов дронов. В случае масштабной мобилизации эти трудности могут только усилиться и негативно повлиять на боеспособность войск.
Дополнительным фактором стали украинские удары беспилотниками, которые активно препятствуют способности России перебрасывать личный состав на передовую, а также обеспечивать снабжение и удерживать позиции на передовой.
Также в Институте войны указывают на деградацию эффективности российского элитного центра беспилотных систем "Рубикон".
Именно его операторы в конце 2025 года помогли армии РФ добиться ряда успехов на фронте, однако проблемы с подготовкой кадров и перегрузка системы постепенно снизили их боеспособность.
В ISW считают, что Кремль приближается к тому моменту, когда кадровый дефицит станет одной из главных угроз для продолжения войны.
Напомним, вчера президент Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит дополнительную мобилизацию для компенсации больших потерь армии на войне против Украины.
По данным источника РБК-Украина, РФ готовит новую мобилизацию до 300 тысяч человек, если Кремль решит продолжать войну против Украины еще на один-два года. Однако окончательное решение пока не принято.
В Офисе президента Украины также не исключают, что российский диктатор Владимир Путин после выборов в Госдуму может объявить всеобщую мобилизацию в стране.