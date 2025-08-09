В ISW пояснили, чому не можна віддавати Путіну решту Донбасу: небезпека дуже велика

Вимога російського диктатора Володимира Путіна вивести українські війська з Донецької області невигідна Україні в стратегічному і тактичному плані. Оскільки Сили оборони втратять підготовлені та укріплені позиції, які будувалися багато років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що нові позиції вздовж адміністративних кордонів Донецької області забезпечити б російським окупантам вигідніші умови для наступу на Дніпропетровську та Харківську області у випадку початку нової війни.

Інститут вважає, що російський режим з імовірністю майже у 100% порушить будь-яку майбутню угоду щодо припинення вогню, або укладення миру. Москва продовжить військову агресію проти України, якщо не буде надійних гарантій безпеки для Києва.

Фото: територія, яку планує забрати Путін (ISW)

"Примус України поступитися рештою Донецької області Росії перемістить російські війська на 82 кілометри далі на захід вглиб України... Це створить сприятливі умови для росіян для атаки на українські позиції в Харківській області на східному березі річки Оскіл при відновленні бойових дій", - сказано у звіті.

Окрім того, отримавши базу у Слов'янську, окупанти можуть використати його для наступу на Ізюм на Харківщині, просуваючись вздовж траси E-40 Харків-Новошахтинськ. Аналогічно зросте загроза для Харкова у разі відновлення бойових дій.

Відстань до Ізюма в цьому випадку складе трохи понад 20 кілометрів. При цьому обороняти ці позиції українським військам буде вкрай складно: там лише кілька населених пунктів та "голі поля".

Окрім того, росіяни зможуть уникнути величезних втрат, яких вони зазнають при спробі обійти Покровсько-Мирноградську агломерацію. Також росіяни візьмуть без бою потужні укріпрайони ЗСУ на лінії Добропілля-Білозерське-Новодонецьке-Олександрівка. Ця оборонна лінія на півночі Донеччини - остання, позиції на якій готувалися ще задовго до війни.

"Лінія Добропілля - це остання оборонна лінія України з півночі на південь, що складається з кількох міст і селищ перед лінією міста Дніпро в центральній Дніпропетровській області", - сказано у звіті.

Фото: лінія оборони Добропілля-Білозерське-Новодонецьке-Олександрівка (ISW)

Аналітики додають, що у випадку втрати Донеччини на цьому напрямку головним оборонним центром ЗСУ стане Павлоград, що розташований за 70 кілометрів від адміністративного кордону між Донецькою та Дніпропетровською областями.

"Більшість значних водних об'єктів уздовж кордону Донецько-Дніпропетровської області також протікають зі сходу на захід, що робить їх відносно неефективними оборонними позиціями проти російського просування зі сходу. Таким чином, відмова від залишків Донецької області також надала б російським військам вигідніші позиції для наступу на Дніпропетровську область", - резюмували в Інституті.