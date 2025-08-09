В ISW объяснили, почему нельзя отдавать Путину остаток Донбасса: опасность очень велика

Требование российского диктатора Владимира Путина вывести украинские войска из Донецкой области невыгодно Украине в стратегическом и тактическом плане. Поскольку Силы обороны потеряют подготовленные и укрепленные позиции, которые строились много лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что новые позиции вдоль административных границ Донецкой области обеспечили бы российским оккупантам более выгодные условия для наступления на Днепропетровскую и Харьковскую области в случае начала новой войны.

Институт считает, что российский режим с вероятностью почти в 100% нарушит любое будущее соглашение о прекращении огня, или заключения мира. Москва продолжит военную агрессию против Украины, если не будет надежных гарантий безопасности для Киева.

Фото: территория, которую планирует забрать Путин (ISW)

"Принуждение Украины уступить остальную часть Донецкой области России переместит российские войска на 82 километра дальше на запад вглубь Украины... Это создаст благоприятные условия для россиян для атаки на украинские позиции в Харьковской области на восточном берегу реки Оскол при возобновлении боевых действий", - сказано в отчете.

Кроме того, получив базу в Славянске, оккупанты могут использовать его для наступления на Изюм на Харьковщине, продвигаясь вдоль трассы E-40 Харьков-Новошахтинск. Аналогично возрастет угроза для Харькова в случае возобновления боевых действий.

Расстояние до Изюма в этом случае составит чуть более 20 километров. При этом оборонять эти позиции украинским войскам будет крайне сложно: там всего несколько населенных пунктов и "голые поля".

Кроме того, россияне смогут избежать огромных потерь, которые они понесут при попытке обойти Покровско-Мирноградскую агломерацию. Также россияне возьмут без боя мощные укрепрайоны ВСУ на линии Доброполье-Белозерское-Новодонецкое-Александровка. Эта оборонительная линия на севере Донецкой области - последняя, позиции на которой готовились еще задолго до войны.

"Линия Доброполье - это последняя оборонительная линия Украины с севера на юг, состоящая из нескольких городов и поселков перед линией города Днепр в центральной Днепропетровской области", - сказано в отчете.

Фото: линия обороны Доброполье-Белозерское-Новодонецкое-Александровка (ISW)

Аналитики добавляют, что в случае потери Донецкой области на этом направлении главным оборонительным центром ВСУ станет Павлоград, который расположен в 70 километрах от административной границы между Донецкой и Днепропетровской областями.

"Большинство значительных водных объектов вдоль границы Донецко-Днепропетровской области также протекают с востока на запад, что делает их относительно неэффективными оборонительными позициями против российского продвижения с востока. Таким образом, отказ от остатков Донецкой области также предоставил бы российским войскам более выгодные позиции для наступления на Днепропетровскую область", - резюмировали в Институте.