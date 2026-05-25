ISW озвучив справжню причину, чому Путін дав наказ вдарити по Києву

11:59 25.05.2026 Пн
Справжня мета атаки не має нічого спільного з військовою логікою
aimg Ірина Глухова
Фото: російський диктатор Володимир Путін на параді (Getty Images)

Наказ російського диктатора Володимира Путіна ударити масштабно по Києву пов'язаний з пройдешнім парадом 9 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Читайте також: Згоріли ТРЦ і ринок, зруйновані будинки: репортаж РБК-Україна з Лук'янівки у Києві

Погрози перед 9 травня

За даними аналітиків, Кремль раніше погрожував ударами по "центрах прийняття рішень" у Києві, зокрема із застосуванням "Орєшника", у разі атак на російський парад до Дня Перемоги. Україна таких ударів не здійснювала.

Також у звіті зазначається, що подібні погрози перед 9 травня могли використовуватися для демонстрації сили та маскування проблем із захистом російського повітряного простору.

Удар по Києву та реакція ISW

Як зазначають в ISW, російський удар по Києву став частиною спроб Путіна “перекрити приниження”, пов’язане з критикою параду Перемоги.

"Російський удар по Києву є частиною триваючих зусиль президента Росії Володимира Путіна щодо стирання приниження, пов’язаного з парадом Перемоги. Путін намагається продемонструвати силу після параду, який зазнав широкої критики", - йдеться у звіті.

Аналітики також наголошують, що атака порушує заявлений "дух" триденного перемир’я та свідчить про відсутність дотримання домовленостей, якщо вони не дають вигоди Москві.

Критика російських "воєнкорів"

У звіті також наведено реакції російських воєнних блогерів, які назвали удари радше символічними та неефективними.

Вони зазначали, що:

  • удари є дорогими, але не мають військової цінності
  • російські війська мають проблеми з ресурсами на фронті
  • пріоритет ударів не відповідає реальним потребам армії РФ.

Окремі блогери заявляли, що Україна продовжує завдавати ефективних ударів по російській логістиці, попри атаки на Київ.

Провали на фронті - справжній контекст

Російські війська не досягають значного просування у весняно-літній кампанії 2026 року. Українські сили продовжують контратаки і завдають ударів вглиб російської території.

На думку ISW, командування РФ могло завдати удару по Києву саме для того, щоб відвернути увагу від фронтових невдач і показати "силу" внутрішньої та міжнародної аудиторії.

Атака на Київ та область 24 травня

В ніч на 24 травня РФ випустила в Україні 90 ракет різних типів - серед них балістична ракета середньої дальності "Орєшник" - та 600 безпілотників. Сили ППО збили 55 ракет і 549 дронів.

Головною ціллю масованого удару став Київ.

За останніми даними, 87 людей постраждали, троє з них - діти. Двоє загинули.
Пошкодження зафіксували в усіх районах столиці. Окупанти цілили в житлові будинки, школи та продуктовий ринок біля станції метро "Лук'янівська".

РБК-Україна побувало на місці події та показало наслідки воєнного злочину Росії у репортажі.

Постраждали й культурні об'єкти - будівля Міністерства закордонних справ, художній музей і музей "Чорнобіль".

Крім столиці, під удар потрапила Біла Церква на Київщину. Повітряні сили підтвердили: туди вдарили "Орєшником".

За попередніми даними, внаслідок обстрілу загинули двоє чоловіків.

Володимир ПутінКиївРосійська ФедераціяВійна в УкраїніРакетиДрониРакета Орєшнік