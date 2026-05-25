ISW озвучил истинную причину, почему Путин дал приказ ударить по Киеву

11:59 25.05.2026 Пн
3 мин
Истинная цель атаки не имеет ничего общего с военной логикой
aimg Ирина Глухова
Фото: российский диктатор Владимир Путин на параде (Getty Images)

Приказ российского диктатора Владимира Путина ударить масштабно по Киеву связан с прошедшим парадом 9 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Читайте также: Сгорели ТРЦ и рынок, разрушены дома: репортаж РБК-Украина с Лукьяновки в Киеве

Угрозы перед 9 мая

По данным аналитиков, Кремль ранее угрожал ударами по "центрам принятия решений" в Киеве, в частности с применением "Орешника", в случае атак на российский парад ко Дню Победы. Украина таких ударов не осуществляла.

Также в отчете отмечается, что подобные угрозы перед 9 мая могли использоваться для демонстрации силы и маскировки проблем с защитой российского воздушного пространства.

Удар по Киеву и реакция ISW

Как отмечают в ISW, российский удар по Киеву стал частью попыток Путина "перекрыть унижение", связанное с критикой парада Победы.

"Российский удар по Киеву является частью продолжающихся усилий президента России Владимира Путина по стиранию унижения, связанного с парадом Победы. Путин пытается продемонстрировать силу после парада, который подвергся широкой критике", - говорится в отчете.

Аналитики также отмечают, что атака нарушает заявленный "дух" трехдневного перемирия и свидетельствует об отсутствии соблюдения договоренностей, если они не дают выгоды Москве.

Критика российских "военкоров"

В отчете также приведены реакции российских военных блогеров, которые назвали удары скорее символическими и неэффективными.

Они отмечали, что:

  • удары являются дорогими, но не имеют военной ценности
  • российские войска имеют проблемы с ресурсами на фронте
  • приоритет ударов не соответствует реальным потребностям армии РФ.

Отдельные блогеры заявляли, что Украина продолжает наносить эффективные удары по российской логистике, несмотря на атаки на Киев.

Провалы на фронте - настоящий контекст

Российские войска не достигают значительного продвижения в весенне-летней кампании 2026 года. Украинские силы продолжают контратаки и наносят удары вглубь российской территории.

По мнению ISW, командование РФ могло нанести удар по Киеву именно для того, чтобы отвлечь внимание от фронтовых неудач и показать "силу" внутренней и международной аудитории.

Атака на Киев и область 24 мая

В ночь на 24 мая РФ выпустила в Украину 90 ракет различных типов - среди них баллистическая ракета средней дальности "Орешник" - и 600 беспилотников. Силы ПВО сбили 55 ракет и 549 дронов.

Главной целью массированного удара стал Киев.

По последним данным, 87 человек пострадали, трое из них - дети. Двое погибли.
Повреждения зафиксировали во всех районах столицы. Оккупанты целились в жилые дома, школы и продуктовый рынок возле станции метро "Лукьяновская".

РБК-Украина побывало на месте происшествия и показало последствия военного преступления России в репортаже.

Пострадали и культурные объекты - здание Министерства иностранных дел, художественный музей и музей "Чернобыль".

Кроме столицы, под удар попала Белая Церковь в Киевской области. Воздушные силы подтвердили: туда ударили "Орешником".

По предварительным данным, в результате обстрела погибли двое мужчин.

