ISW озвучил истинную причину, почему Путин дал приказ ударить по Киеву

Приказ российского диктатора Владимира Путина ударить масштабно по Киеву связан с прошедшим парадом 9 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Угрозы перед 9 мая

По данным аналитиков, Кремль ранее угрожал ударами по "центрам принятия решений" в Киеве, в частности с применением "Орешника", в случае атак на российский парад ко Дню Победы. Украина таких ударов не осуществляла.

Также в отчете отмечается, что подобные угрозы перед 9 мая могли использоваться для демонстрации силы и маскировки проблем с защитой российского воздушного пространства.

Удар по Киеву и реакция ISW

Как отмечают в ISW, российский удар по Киеву стал частью попыток Путина "перекрыть унижение", связанное с критикой парада Победы.

"Российский удар по Киеву является частью продолжающихся усилий президента России Владимира Путина по стиранию унижения, связанного с парадом Победы. Путин пытается продемонстрировать силу после парада, который подвергся широкой критике", - говорится в отчете.

Аналитики также отмечают, что атака нарушает заявленный "дух" трехдневного перемирия и свидетельствует об отсутствии соблюдения договоренностей, если они не дают выгоды Москве.

Критика российских "военкоров"

В отчете также приведены реакции российских военных блогеров, которые назвали удары скорее символическими и неэффективными.

Они отмечали, что:

удары являются дорогими, но не имеют военной ценности

российские войска имеют проблемы с ресурсами на фронте

приоритет ударов не соответствует реальным потребностям армии РФ.

Отдельные блогеры заявляли, что Украина продолжает наносить эффективные удары по российской логистике, несмотря на атаки на Киев.

Провалы на фронте - настоящий контекст

Российские войска не достигают значительного продвижения в весенне-летней кампании 2026 года. Украинские силы продолжают контратаки и наносят удары вглубь российской территории.

По мнению ISW, командование РФ могло нанести удар по Киеву именно для того, чтобы отвлечь внимание от фронтовых неудач и показать "силу" внутренней и международной аудитории.