В ISW оцінили вірогідність захоплення росіянами Харкова

Обмежені зусилля, які зараз вживають російські окупанти, не свідчать про те, що йдеться про широкомасштабну наступальну операцію з метою оточити та захопити Харків, вважають в Інституті вивчення війни (ISW).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW .

Військові аналітики переконані, що російські операції на Вовчанському напрямку не сприяють негайному просуванню до Харкова, оскільки Вовчанськ розташований на східному березі річки Сіверський Донець і Печенізького водосховища.

Ці операції можуть мати на меті відтягнути українські підрозділи з інших районів або дозволити російським військам тиснути на оперативний тил українських сил, які обороняються на Куп'янському напрямку.

Наступ на Харків з району Липців аналітики ISW теж оцінюють як малоймовірний через вразливість цього шляху. Припускають, що наступальні дії в районі Липців окупанти ведуть тому, що це найбільш прямий шлях для просування в зону ефективного радіусу дії трубної артилерії, що дозволить вести вогонь непрямим наведенням по Харкову.

В ISW продовжують оцінювати, що російським військам, ймовірно, буде важко захопити Харків, якщо вони прагнуть це зробити.

Зусилля Росії захопити місто Харків вимагатимуть довгих переїздів по відкритій місцевості в масштабах, яких російські сили не здійснювали з початку повномасштабного вторгнення. Експерти припускають, що деякі підрозділи російського Північного угруповання військ можуть бути не дуже боєздатними, в тому числі через брак особового складу, необхідної для успішного проведення такої амбітної операції.

За деякими оцінками російських джерел, для операції з оточення Харкова росіянам треба додатково 300 000 солдатів. Проте наразі в районі міжнародного кордону, за різними оцінками, знаходяться від 35 000 до 50 000 військових.

Таким чином, вважають в Інституті, широкомасштабна спроба Росії захопити Харків, ймовірно, вимагатиме від російських військ передислокації значної кількості сил з інших ділянок фронту до прикордонної зони, що російські сили навряд чи зроблять, враховуючи їхню мету захоплення решти Луганської та Донецької областей.