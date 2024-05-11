В ISW оцінили вірогідність захоплення росіянами Харкова
Обмежені зусилля, які зараз вживають російські окупанти, не свідчать про те, що йдеться про широкомасштабну наступальну операцію з метою оточити та захопити Харків, вважають в Інституті вивчення війни (ISW).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.
Військові аналітики переконані, що російські операції на Вовчанському напрямку не сприяють негайному просуванню до Харкова, оскільки Вовчанськ розташований на східному березі річки Сіверський Донець і Печенізького водосховища.
Ці операції можуть мати на меті відтягнути українські підрозділи з інших районів або дозволити російським військам тиснути на оперативний тил українських сил, які обороняються на Куп'янському напрямку.
Наступ на Харків з району Липців аналітики ISW теж оцінюють як малоймовірний через вразливість цього шляху. Припускають, що наступальні дії в районі Липців окупанти ведуть тому, що це найбільш прямий шлях для просування в зону ефективного радіусу дії трубної артилерії, що дозволить вести вогонь непрямим наведенням по Харкову.
В ISW продовжують оцінювати, що російським військам, ймовірно, буде важко захопити Харків, якщо вони прагнуть це зробити.
Зусилля Росії захопити місто Харків вимагатимуть довгих переїздів по відкритій місцевості в масштабах, яких російські сили не здійснювали з початку повномасштабного вторгнення. Експерти припускають, що деякі підрозділи російського Північного угруповання військ можуть бути не дуже боєздатними, в тому числі через брак особового складу, необхідної для успішного проведення такої амбітної операції.
За деякими оцінками російських джерел, для операції з оточення Харкова росіянам треба додатково 300 000 солдатів. Проте наразі в районі міжнародного кордону, за різними оцінками, знаходяться від 35 000 до 50 000 військових.
Таким чином, вважають в Інституті, широкомасштабна спроба Росії захопити Харків, ймовірно, вимагатиме від російських військ передислокації значної кількості сил з інших ділянок фронту до прикордонної зони, що російські сили навряд чи зроблять, враховуючи їхню мету захоплення решти Луганської та Донецької областей.
Нагадаємо, РНБО заявили, що росіяни мають ресурси на загострення дій у прикордонних районах області, але про наступ на Харків не йдеться.
Водночас в США вважають, що ЗС РФ можуть готуватися до більш масштабного наступу на Харків.
В ISW вважають, що російські наступальні операції у районі Харківської області, ймовірно, мають стратегічну мету – скувати українські сили на цьому напрямку, щоб забезпечити наступ в інших районах східної України.
Щодо актуальних результатів в ISW схильні оцінювати, що наразі росіяни захопили Пильну, Стрілечу, Красне та Борисівку в Харківській області.
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