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В ISW пояснили стратегічну мету атак росіян на півночі Харківської області

Субота 11 травня 2024 05:52
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В ISW пояснили стратегічну мету атак росіян на півночі Харківської області Фото: в ISW пояснили мету атак росіян на півночі Харківської області (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські наступальні операції вздовж кордону України та РФ у районі Харківської області, ймовірно, мають стратегічну мету – скувати українські сили на цьому напрямку, щоб забезпечити наступ в інших районах східної України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Зазначається, що російські війська прагнули скористатися можливостями для просування на кількох ділянках лінії фронту на сході України через нестачу українських сил і техніки в останні тижні, досягнувши тактичних успіхів на північний захід і захід від Авдіївки, а також активізувавши зусилля у напрямку Часового Яру .

Відновлення наступальних зусиль на півночі Харківської області та досягнення навіть тактично значущих успіхів може призвести до того, що українське військове командування спрямує сили та техніку для оборони на північ від Харкова, які могло б використовувати в інших місцях.

Аналітики ISW зазначають, що російські наступальні зусилля, ймовірно, спрямовані на виснаження обмежених ресурсів України і посилення нестачі солдатів. Російське військове командування, ймовірно, сподівається, що ця стратегічна спроба відволікти українські сили на харківському напрямі послабить українську оборону загалом і дозволить російським військам досягти прориву на будь-якій ділянці, яка стане найбільш уразливою.

Російські війська, швидше за все, спробують використати цей ефект на всьому театрі воєнних дій, щоб активізувати зусилля щодо розширення прориву на північний захід від Авдіївки та домогтися захоплення Часового Яру.

Атаки росіян у Харківській області

Вчора, 10 травня, ЗСУ зафіксували спроби росіян прорвати кордон на півночі Харківської області. Зазначається, що окупантів було відкинуто із втратами в особовому складі та техніці. Але спроби наступу продовжуються.

Пізніше президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації у Харківській області. Зокрема, було обговорено посилення кордону у регіоні.

Більш детально про ситуацію в Харківській області – у матеріалі РБК-Україна.

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