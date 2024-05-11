Росія, ймовірно, проводить початкову фазу наступальної операції на північ від Харкова, - ISW

Російські війська, ймовірно, проводять початкову фазу наступальної операції на північ від Харкова, яка має обмежені оперативні цілі, але покликана досягти стратегічного ефекту відтягування української живої сили та техніки з інших критичних ділянок фронту на сході України, вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW .

Наразі російські війська здійснили дві обмежені дії в цьому районі: одну на північ від Харкова в напрямку Липців і одну на північний схід від Харкова поблизу Вовчанська. Міністерство оборони України повідомило, що російські бронетехнічні штурмові групи рано вранці 10 травня спробували прорвати українську оборону поблизу Вовчанська, і що бої в цьому районі тривали після того, як українські сили відбили російські штурми.

Російські та українські джерела стверджують, що війська РФ також почали штурм з великою кількістю піхоти між Стрілечою і Зеленим.

Геолокаційні кадри підтверджують, що російські війська захопили Пильну та просунулися на південь від населеного пункту, пише ISW.

Російські джерела стверджують, що російські війська також захопили Стрілечу, Красне та Борисівку.

Дані NASA Fire Information for Resource Management (FIRMS) від 10 травня вказують на те, що в цих чотирьох населених пунктах і поблизу них, ймовірно, відбулися важкі бої. "ISW з високою достовірністю оцінює, ґрунтуючись на достовірних українських звітах і перевазі доказів, що російські війська захопили Стрілечу, Красне та Борисівку, але ще не спостерігав геолокаційного підтвердження цієї оцінки", - йдеться у звіті.

Російські мілблогери також стверджували, що російські війська захопили Зелене, Огірцеве та Хатище (обидва на захід від Вовчанська), хоча ISW не знайшов підтвердження цих заяв.

ISW оцінює, що російські сили просунулися в напрямку Вовчанська, але не побачив достатньо доказів, щоб оцінити приблизний слід лінії фронту в безпосередній близькості.

Українські джерела повідомили, що бої тривали поблизу Красного, Мороховця (на північний схід від Липців), Олійникового (на північний схід від Липців) і Хатища.