В ISW оцінили шанси кандидатів у другому турі виборів президента Молдови

Зазначається, що 25 жовтня Центральна виборча комісія Республіки Молдова подала свої звіти про референдум до суду. Згідно з Виборчим кодексом, суд має термін до 4 листопада, щоб підтвердити або відхилити результати.

В ISW зазначили, що попри численні офіційні повідомлення молдовських ЗМІ про порушення під час голосування 20 жовтня, наразі не зрозуміло, чи досягнуть ці повідомлення необхідного порогу для визнання Конституційним судом недійсними результатів референдуму.

Інтрига другого туру виборів

Третє місце в першому турі президентських виборів у Молдові з 213 169 голосами посів Ренато Усатий. У понеділок, 28 жовтня, він заявив, що не підтримає Майю Санду або Олександра Стояногло у другому турі президентських виборів 3 листопада.

Водночас, Василь Тарлев, який набрав 49 316 голосів у першому турі, Йон Кіку, який набрав 31 797 голосів, і Наталія Морарь, яка набрала 9 444 голоси, - всі підтримали Стояногло.

"За оцінками ISW, ймовірна підтримка Стояногло з боку Усатого, ймовірно, дозволила б Стояногло скласти серйозну конкуренцію Санду у другому турі. Незрозуміло, як відмова Усатого підтримати будь-якого з кандидатів вплине на результат другого туру, що відбудеться 3 листопада", - йдеться у звіті.