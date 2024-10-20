У Молдові розпочалися президентські вибори та референдум про вступ до ЄС

Жителі Молдови голосують на президентських виборах і референдумі про вступ до ЄС. Цей день може стати поворотним моментом для країни, яка прагне прискорити інтеграцію в ЄС і вийти з-під впливу Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Головним фаворитом виборів залишається прозахідна кандидатка Майя Санду, яка, за даними опитувань, має значну перевагу над суперниками. Однак, якщо їй не вдасться набрати 50% голосів, другий тур виборів відбудеться 3 листопада. Найімовірніше, її суперником стане Олександр Стояногло, колишній генеральний прокурор, підтримуваний проросійською Партією соціалістів.

На паралельному референдумі вирішується, чи слід закріпити в конституції країни мету про вступ до ЄС. Санду активно підтримує цю ідею, сподіваючись на масову підтримку.

За її словами, голос кожного важливий, незалежно від місця знаходження виборця. Більшість населення, згідно з опитуваннями, підтримує вступ до Європейського союзу, проте п'ять кандидатів на виборах закликають голосувати проти або бойкотувати референдум, називаючи його політичним прийомом.

Для визнання референдуму дійсна явка має становити щонайменше одну третину виборців, що ускладнюється застарілими списками виборців і масовою еміграцією.

Вибори проходять на тлі звинувачень у втручанні Росії. Поліція заявила, що Ілан Шор, молдавський магнат-утікач, який проживає в Росії, намагався підкупити 130 тисяч виборців, щоб ті голосували проти вступу в ЄС і підтримали проросійського кандидата. Шор відкидає звинувачення, хоча заочно засуджений за шахрайство.

Поліція також повідомила, що виявила мережу з підготовки громадянських заворушень у Молдові з навчанням сотень людей у Росії. Попри ці інциденти, влада впевнена, що результати голосування не будуть істотно спотворені зовнішнім впливом.

Референдум і вибори відбуваються на тлі напружених відносин із Москвою, які погіршилися з 2020 року, коли Майя Санду стала президенткою.